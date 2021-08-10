Galatasaray kanatlanacak! Transferde iki isim imza atmak üzere…

Galatasaray, sağ ve sol kanat bölgesi için iki takviye yapmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Polonyalı Kamil Jozwiak ile Hırvat Robert Muric’in transferinde sona geldi. Gedson için ise son dakikaya kadar görüşmeler sürecek.

MESUT YİLDİRİM

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Perşembe günü Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için St. Johnstone ile çok önemli bir maça çıkacak olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetim, Fatih Terim'in talebi doğrultusunda sol kanat için Kamil Jozwiak ile sağ kanada ise Robert Muric'le görüşmelerde olumlu ilerliyor. Her iki futbolcu da sarı-kırmızılılarda forma giymek istiyor. Galatasaray, Jozwiak için Derby County ve Muric için Rijeka yönetimiyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

KADRO GÜÇLENECEK

Gedson Fernandes için Benfica'yla temaslar hızlandırıldı. Portekizli yıldızdan vazgeçmeyecek olan sarı- kırmızılılar, transferin son gününe kadar bonservis konusunda pazarlıklarını sürdürecek. Gedson'un 6 ay forma giydiği Süper Lig'e yabancı olmaması Galatasaray için avantaj. Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly forması giyen Malili Aliou Dieng de transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray, bu ay içinde 3-4 transfer yaparak kadrosunu daha da güçlendirecek.

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