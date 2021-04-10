CANLI | Galatasaray-Karagümrük

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın başlama saati 19.00.

Ligde oynadığı son 2 maçta da yenilen Galatasaray 61 puanla 3. sırada, son 3 maçta 7 puan kazanan Karagümrük ise 48 puanla 8. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan, Babel, Mostafa Mohamed

Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Ndao, Lens, Jimmy Durmaz, Sobiech

14. RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 26 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 11 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY 5 MAÇTA 11 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez galip geldi ve 11 puan kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini Kayserispor deplasmanında alan sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a mağlup olurken, Sivasspor ile de berabere kaldı. Cimbom, Karagümrük maçıyla tekrar çıkış yakalamak istiyor.

FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, Karagümrük maçında da yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Terim ile Davala'ya 2’şer maç men cezası vermiş. Terim ve Davala bu müsabaka ile birlikte cezasını tamamlayacak. Galatasaray’ın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin olacak.

KARAGÜMRÜK’TE İKİ YILDIZ YOK

Karagümrük, Galatasaray maçı öncesinde yapılan corona virüsü testlerinde iki yıldız ismin sonucu pozitif çıktı. Fabio Borini ve Lucas Biglia karantinaya alınırken, sarı-kırmızılı takımla oynayacakları maçta takımlarını yalnız bırakacaklar.