Galatasaray Karagümrük maçına VAR damga vurdu! Verilenler, verilmeyenler…

Süper Lig’in 34. haftasında Karagümrük’ü ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Teknik direktör Fatih Terim’in cezası nedeniyle tribünden takip ettiği mücadelede 2 puan bırakan Galatasaray’da VAR kararları gecenin en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Mücadelenin 79. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası rakibine yaptığı müdahalenin ardından Donk, pozisyon sonrası herhangi bir kart görmemişti. VAR sisteminin uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Palabıyık, Surinamlı oyuncuya direkt kırmızı kartını gösterdi ve oyundan ihraç etti.

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VAR’DAN UYARI GELDİ PENALTIYI VE KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİ

10 kişi kalan Galatasaray 85’te Kerem Aktürkoğlu’nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Ancak mücadelenin 85. dakikasında VAR incelemesinin ardından Galatasaray’ın kazandığı penaltı iptal edildi. Feghouli’nin nefis pasıyla bir arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Balkovec ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterirken, Balkovec’e kırmızı kartını gösterdi.

TERİM TRİBÜNDE ÇİLEDEN ÇIKTI



VAR uyarısının ardından inceleme yapan Ali Palabıyık, penaltıyı ve kırmızı kart kararını iptal etti. Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Fatih Terim, özellikle son dakikada iptal edilen penaltıda çileden çıktı. Türk Telekom Stadı’ndaki locasında hakem Ali Palabıyık’a ve VAR hakemlerine öfkelenen Terim’in sinirlerinin tavan yaptığı anlar kameralara takıldı. İşte yaşanan pozisyonların sosyal medya yansımaları…

Gs tarihin en kolay şampiyonluğunu kendi elleriyle Beşiktaş’a hediye etti. Bu futbol şampiyonluğun kıyısından bile geçemez. Bu arada Ali Palabıyık’a düdük astırtmayan, bu yaptıklarını yanına kar bırakan yönetime de yazıklar olsun. Sayenizde Gs ile alay ediyorlar. — Metin. (@metinegore) April 10, 2021

Ali Palabıyık; Kerem’in hem omzuna hem ayağına yapılan faule penaltı vermedi Yedlin’in ayağını kırmaya yönelik müdahale yapan Lens’e kırmızı kartı vermedi Gözünün önündeki Babel’in el pozisyonuyla bariz taça çıkan topu aleyhimize verdi pic.twitter.com/wWs2UM3OO3 — Ezgi #Hedef23 (@EzgiPodolski) April 10, 2021

Kerem'in hem ayağına hem de sırtına müdahale var Ali palabıyık vermedi.

Gözlerine soka soka gösterin #GSvKG pic.twitter.com/tKh7pAUJE6 — MbaTur (@neyberturr) April 10, 2021

İstediğimz kadar kötü oynayalm Fatih Terim formsuz olsun ama hiç birşey Ali Palabıyık’ın eyyamını açıklayamaz. Yedlin’in bileği kırldı devam, Donk’a daha basit pozsyonda direkt kırmızı. Kerem’i bariz yitiyor VAR penaltıyı iptal ediyor. Bitirdiniz Türk futbolunu, Yazık..#GSvKG pic.twitter.com/pBZ3wwbMxs — Sino (@Ondebasiyorgs) April 10, 2021

Bu işte bir terslik VAR.! 8 hafta üst üste kazan, sonraki 6 maçta puan kaybet olacak iş değil yönetimin bunu açıklaması gerekir.! Masa da kaybeden bir yönetim var! @GalatasaraySK #GSvKG yedlin feghouli Ali palabıyık Galatasaray Karagümrük TFF — MASKELİ (@hzlofkeli2) April 10, 2021