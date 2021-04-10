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Galatasaray Karagümrük maçına VAR damga vurdu! Verilenler, verilmeyenler…

Galatasaray'ın Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçın ikinci yarısına VAR damga vurdu. Bir penaltının VAR uyarısı ile iptal edildiği maçta Galatasaraylı Donk'a VAR odasından gelen uyarı ile kırmızı kart çıktı.

Güncellenme: 21:43, 10/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray Karagümrük maçına VAR damga vurdu! Verilenler, verilmeyenler…

Süper Lig’in 34. haftasında Karagümrük’ü ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Teknik direktör Fatih Terim’in cezası nedeniyle tribünden takip ettiği mücadelede 2 puan bırakan Galatasaray’da VAR kararları gecenin en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Mücadelenin 79. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası rakibine yaptığı müdahalenin ardından Donk, pozisyon sonrası herhangi bir kart görmemişti. VAR sisteminin uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Palabıyık, Surinamlı oyuncuya direkt kırmızı kartını gösterdi ve oyundan ihraç etti.

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VAR’DAN UYARI GELDİ PENALTIYI VE KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİ

10 kişi kalan Galatasaray 85’te Kerem Aktürkoğlu’nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Ancak mücadelenin 85. dakikasında VAR incelemesinin ardından Galatasaray’ın kazandığı penaltı iptal edildi. Feghouli’nin nefis pasıyla bir arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Balkovec ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterirken, Balkovec’e kırmızı kartını gösterdi.

TERİM TRİBÜNDE ÇİLEDEN ÇIKTI

VAR uyarısının ardından inceleme yapan Ali Palabıyık, penaltıyı ve kırmızı kart kararını iptal etti. Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Fatih Terim, özellikle son dakikada iptal edilen penaltıda çileden çıktı. Türk Telekom Stadı’ndaki locasında hakem Ali Palabıyık’a ve VAR hakemlerine öfkelenen Terim’in sinirlerinin tavan yaptığı anlar kameralara takıldı. İşte yaşanan pozisyonların sosyal medya yansımaları…