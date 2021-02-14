Galatasaray Kasımpaşa maçı oynanacak mı? Türk Telekom Stadı’nda son durum…

Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Daha önce saat 19:00’da oynanması planlanan mücadele İstanbul’da etkili olacak kar yağışı nedeniyle 16:00’ya alınmıştı.

Bu sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının maç saatinde etkisini iyice arttırması bekleniyor. Mücadelenin oynanacağı Türk Telekom Stadı’nda hazırlıklar tamamlandı ve maç saati beklenmeye başlandı.

Galatasaray Kulübü bir kaç gün önce Türk Telekom Stadı’nın zeminine brandalar örterek yeşil zemini kardan korumak için önlem almıştı. Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik de, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşarak ‘Stadımız maça hazır’ ifadelerini kullandı.

ERKAN ÖZDAMAR SAHAYA ÇIKARAK KONTROL EDECEK

Maç saati hava sıcaklığının 2 derece olması beklenirken etkili olacak kar yağışı sebebiyle maçın oynanmama ihtimali de futbolseverleri düşündürüyor. Galatasaray Kasımpaşa maçı için stada gelen hakem Erkan Özdamar saat 16:00’dan kısa bir süre önce Türk Telekom Stadı’na çıkarak zemini kontrol edecek.

An itibariyle maçın oynanmasına engel bir durum gözükmüyor. Ancak maç saati brandaların kaldırılmasıyla birlikte hakem Özdamar yeşil sahaya yardımcılarıyla birlikte çıkarak kontrol yapacak. Maçın oynanmasına engel teşkil edecek bir durum söz konusu olmaması halinde mücadele planlandığı saatte başlayacak.