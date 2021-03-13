Galatasaray, Kayserispor’u yıldızlarıyla devirdi: 0-3

Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-0 kazanarak iki hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Galatasaray’a 3 puanı getiren golleri 44. dakikada Radamel Falcao ve 81 ile 89. dakikalarda Henry Onyekuru kaydetti.

Sivasspor maçının ilk 11’inden 5 değişiklik yapan Fatih Terim, sahaya 4-4-2 taktiğiyle çıkarken Falcao ve Mostafa’yı birlikte ilk 11’de değerlendirdi. Terim, Kayserispor’a karşı çıktığı 9. lig maçında da yenilgi görmezken 8. kez galip gelmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Kayserispor 31 puanda kalırken, Galatasaray 61 puana yükselerek lider Beşiktaş’ı takibini sürdürdü.

Ligin 31. haftasında Kayserispor, 19 Mart Cuma günü 16.00’da deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Aynı gün saat 19.00’da ise Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.

AYNI DAKİKADA İKİ GOL KAÇTI!

30. dakikada Luyindama’nın pasında araya giren İlhan Parlak, boştaki Henrique’ye pasını aktardı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Brezilyalı topu sağa çekmek isterken ayağından açtı ve etkisiz bir şutla topu Muslera’ya gönderdi!

Bu pozisyon sonrasında bu kez Galatasaray etkili geldi. Yedlin’in sağ kanattan yaptığı ortaya Falcao iyi yükseldi ancak top az farkla yandan auta çıktı.

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TAYLAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

35. dakikada Taylan Antalyalı topla birlikte çıkmak isterken kaptırdı ve ardından ceza yayı üzerinden kayarak İlhan’a faul yaptı. Hakem sarı kartını göstererek faul verdi. Taylan bu kartla birlikte Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

FALCAO’DAN TEK VURUŞ

Gol için bastıran Galatasaray’ın aradığı gol Radamel Falcao’dan geldi. Maça Mostafa ile birlikte ileri uçta başlayan Kolombiyalı golcü 44. dakikada ağları havalandırdı.

Sol kanattan Saracchi’nin yaptığı tehlikeli ortaya savunmadan önce müdahale eden Falcao sağ ayağıyla dokunduğu topu uzak köşeye göndererek kaleci Doğan’ı çaresiz bıraktı: 1-0.

Uzun sakatlığının ardından yavaş yavaş süreleri artan Falcao, Sivasspor maçında attığı 2 golün ardından Kayserispor filelerini de havalandırarak son 2 maçta 3 gol atmış oldu.

FEGHOULI ‘DALYA’ DEDİ

2017-2018 sezonun başında Galatasaray’a transfer olan Sofiane Feghouli, 75. dakikada Gedson Fernandes’in yerine oyuna dahil oldu.

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FALCAO DİREKTEN DÖNDÜ, ONYEKURU TAMAMLADI

Oyuna 68. dakikada Emre Akbaba’nın yerine dahil olan Onyekuru, takımının 2. golünü attı. Radamel Falcao’nun ceza sahasında çektiği şutta üst direkten dönen topu iyi takip eden Nijeryalı, sol ayağıyla tamamlayarak skoru 2-0’a getirdi. Onyekuru 6 maç sonra gol sevinci yaşamış oldu.

MAÇA NOKTAYI DA ONYEKURU KOYDU

Karşılaşmanın 89. dakikasında Onyekuru bir kez daha sahneye çıktı. Feghouli’nin şık pasında savunmanın arkasına çok iyi sarkan ve ofsayt çizgisine de dikkat eden Onyekuru, kaleci Doğan ile karşı karşıya pozisyonda iyi bir bitiriş yaparak topu filelere göndermeyi başardı: 3-0.