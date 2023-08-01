Galatasaray Kerem Demirbay ile anlaşmaya vardı! Alman basını detayları paylaştı…

Alman basını Galatasaray'ın Kerem Demirbay transferi için Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’da transferi uzun süredir gündemde olan Kerem Demirbay konusunda sıcak gelişmeler yaşandı… Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Angelino ve Bakambu transferleri ile kadrosunu iyice güçlendiren sarı kırmızılılarda Kerem Demirbay transferinde de mutlu sona ulaşıldı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

4.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Almanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Kicker, Galatasaray ve Bayer Leverkusen’in Kerem Demirbay transferinde mutlu sona ulaştığını yazdı. Haberde iki kulübün uzun süredir bu transfer için görüşmelerini sürdürdüğünü ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Bir başka haber kanalı Sky Sports da transferin mali detaylarına yer verdi. Habere göre Galatasaray, Kerem Demirbay transferi için Bayer Leverkusen’e 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca 2 milyon Euro’luk da bonus maddeleri bulunuyor.

Kerem Demirbay'ın sağlık kontrolü ve resmî sözleşme işlemleri için Türkiye'ye uçuş programı oluşturuldu ve oyuncunun İstanbul’a gelerek 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.