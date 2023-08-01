Galatasaray Kerem Demirbay transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray Alman ekibi Bayern Leverkusen'den Kerem Demirbay'ın transferini KAP'a bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray, Bayer Leverkusen’den Kerem Demirbay transferini açıkladı.

İşte Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklama:

“Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

Galatasaray’ın Kerem Demirbay için Bayer Leverkusen’e 4.5 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeyeceği belirtiliyor. Sarı kırmızılıların Demirbay’a ise yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

2017 yılında Alman Milli Takımı’nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF’nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı ‘mavi kart’ statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem’in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek.