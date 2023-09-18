Galatasaray, Kırgız futbolcusu Beknaz Almazbekov ile profesyonel sözleşme imzaladı
Galatasaray, Kırgız futbolcusu Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray, futbol akademisi oyuncularından Beknaz Almazbekov ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kırgız futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtildi.
Galatasaray, genç yetenek Beknaz Almazbekov ile geleceğe dönük önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki yetenekli futbolcuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Beknaz Almazbekov’un U19 Takımı’nda gösterdiği performansın ödüllendirildiğine vurgu yapıldı. Genç futbolcu, çıktığı 35 maçta 12 gol atarken, 4 asist yapma başarısı gösterdi.” (AA)