Galatasaray kongresinde 48 saatlik hesaplaşma!

Galatasaray'da 2019 ve 2020'nin genel kurulları bugün ve yarın yapılıyor. Tarihi kongrede Mustafa Cengiz dönemine ait raporlar görüşülecek. Daha önce idari olarak ibra edilmeyen eski yönetim için bu kez mali ibrasızlık tehlikesi de bulunuyor. Camianın bazı tanınmış isimleri için ihraç oylaması da yapılacak.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da kritik 48 saat… Pandemi sebebiyle yapılamayan 2019 ve 2020 olağan genel kurul toplantıları bugün ve yarın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Mustafa Cengiz dönemine ait raporlar görüşülüp oylanacak. Yarın ayrıca Burak Elmas ve ekibi, 31 Mayıs 2024'e kadar yetki ve 2021 bütçesinin onayını isteyecek. Cengiz, sağlık sorunları nedeniyle genel kurulda olmayacak. Eski yönetimi Abdurrahim Albayrak ve Kaan Kançal temsil edecek. Eski ve yeni yönetimleri karşı karşıya getirecek çifte kongre öncesi yaşanacaklar ve kulislerde konuşulanlar şöyle:

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2018 yılı genel kurulunda idari olarak ibra edilmeyen Cengiz yönetiminin, bu kez mali olarak da ibra edilmeyeceği ileri sürülüyor. Mali ibrasızlık halinde dönemin yöneticileri genel kurula dava açabilir.

Fatih Altaylı, Serdar Eder, Barış Cenk Akkaya ve Nuray Dayı'nın ihracı için genel kurulda oylama yapılacak.

Üyeler ve görevliler dışında kalanların salona girmesi yasak. Basına kapalı olan toplantılar GS TV'den takip edilebilecek. Ancak divandan, genel kurulun tamamen kapalı olması talep edilebilir. Bu durumda GS TV yayını da olmayacak; sadece üyeler ve görevliler salonda bulunacak.