Galatasaray Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray Kopenhag maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'de başlayacak, Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Galatasaray 17. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde toplam 116 karşılaşmaya çıktı, bunlardan 28'ini kazanırken, 29 beraberlik ve 59 yenilgi aldı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka’nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002’de iki, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007’de tek, 2023-2024’te ise üç eleme turunu geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

“Cim Bom”, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020’de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

GALATSARAY KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45’de başlayacak, Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdulkerim; Angelino; Torreira, Ndombele, Kerem; Ziyech, Icardi, Zaha

Kopenhag: Grabara; Meling, Vavro, Diks, Jelert; Falk, Gonçalves, Elyounoussi; Achouri, Oskarsson, Bardghji

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray’da uzun süren bireysel programdan çıkan yeni transfer Wilfried Zaha’nın maç kadrosunda olması bekleniyor.

Galatasaray’da ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Halil Dervişoğlu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON 16 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor’a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

“Cimbom” bu sezon da 4’ü Trendyol Süper Lig, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Kopenhag ise 8. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi’nde 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Danimarka temsilcisi, Şampiyonlar Ligi elemesinde de 4 galibiyet, 2 yenilgi gördü.

CİMBOM’UN KOZU İCARDİ

Galatasaray’da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Kopenhag maçında da en önemli gol ayağı olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de son 3 müsabakada 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 3 karşılaşmada ise 3 gol atan Icardi, son 6 resmi müsabakanın tamamında takımı adına skoru değiştirdi.

NELSSON ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takıma 2021’de Kopenhag’dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı sahaya galibiyet arayacak.

Kopenhag’ın kadrosunda ise eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius yer alıyor. Sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun atmosferini iyi bildiği RAMS Park’ta ter döküp dökmeyeceği bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.

EN BAŞARILARI LUCESCU VE TERİM

Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda efsane teknik direktörü Fatih Terim’le UEFA Kupası’nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu’yla UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya temsilcisi Real Madrid’le eşleşen Galatasaray, İstanbul’da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı. Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim’le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya’nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid’le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.