Galatasaray-Kopenhag muhtemel 11’ler | Haydi Aslanım!

Galatasaray, Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin de yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunda dişine göre tek rakibi olan Kopenhag önünde hata yapmamaya çalışacak. UEFA listesine yazılmayan Halil dışında eksik yok. Zaha da kadroda olacak.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında bugün sahasında Kopenhag ile karşılaşacak. Eleme turlarında Zalgiris, Olimpija ve Molde'yi eleyen sarı-kırmızılılar, yıldızlarla dolu kadrosuyla grup macerasına iyi başlamaya çalışacak. Danimarka şampiyonu rakip ise sırasıyla Breidablik, Sparta Prag ve Rakow'u eleyerek gruplara kaldı. Aslan, Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin de yer aldığı grupta dişine göre tek rakibi olan Kopenhag önünde hata yapmamaya çalışacak.

SON 16 MAÇTA YENİLMEDİ

Aslan, kritik müsabaka öncesinde eksiksiz. Uzun tedavi sürecinin ardından Zaha'nın da kadroda olması bekleniyor. UEFA listesine yazılmayan Halil ise forma giyemeyecek. Cimbom, son 16 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da 4'ü Süper Lig, 6'sı Avrupa'da olmak üzere 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 galibiyet, 2 yenilgi alan Kopenhag ise 8. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi ile lider.

17. KEZ GRUPLARDA

Türkiye’nin uluslararası kupa kazanan tek futbol kulübü olan ve ‘Avrupa Fatihi' unvanını alan Galatasaray, tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. 10 kez elemeleri geçerek grup aşamasına kalan Aslan; 7 kez de doğrudan gruplarda yer aldı. Sarı-kırmızılılar iki sezonda elemelerde takıldı.

ICARDI ATARSA SORUN YOK

Sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Kopenhag maçında da en önemli gol ayağı olacak. 30 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de son 3 müsabakada 5, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 3 karşılaşmada ise 3 gol atan İcardi, son 6 resmi müsabakanın tamamında takımı adına skoru değiştirdi.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Diks, Meling, Claesson, Falk, Achouri, Gonçalves, Elyounoussi, Larsson.

Saat: 19.45

Hakem: Georgi Kabakov (Bulgaristan)