Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonlukları isteği için TFF’ye ret başvurusu

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’na Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için resmi bir evrak gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı başvuruda, TFF Tahkim Kurulu’nun daha önce vermiş olduğu ret kararının göz önünde bulundurulması ve sarı-lacivertlilerin yaptığı başvurunun reddedilmesi gerektiğini ifade etti. Yapılan başvuruda aksi bir kararın çıkması durumunda Türk futbolunun telafi imkansız zararlar göreceği vurgulandı.

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‘TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR…’

Galatasaray Kulübü’nün gönderdiği resmi yazıda, ”Türkiye Futbol Federasyonu’nun 5894 sayılı Kanun kapsamında, TFF Tahkim Kurulu’nun bu konuda kesinleşmiş ret kararını da göz önünde bulundurarak Anayasanın 59/son fıkrası uyarınca yapılmış tescil başvurularının tümünün reddine karar verilmesini, aksi takdirde Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğrayacağını, hukuki istikrar ve güven ilkesinin, eşitlik ilkesinin, başta kulübümüz olmak üzere pek çok kulübün mülkiyet hakkının ihlal edilebileceğini bilgilerinize sunarız.” ifadeleri yer aldı.