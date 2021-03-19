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Galatasaray Kulübü, Rasim Öztekin’i unutmadı: Her zamanki yerinde…

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun ve sinemasının efsane ismi Rasim Öztekin'i unutmadı.

Güncellenme: 17:38, 19/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray Kulübü, Rasim Öztekin’i unutmadı: Her zamanki yerinde…

Süper Lig’in 31. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce usta tiyatrocu ve sinemacı Rasim Öztekin unutulmadı. Kısa süre önce hayatını kaybeden duayen ismin maketi, Türk Telekom Stadı’ndaki koltuğuna yerleştirildi.

Sarı kırmızılı takıma gönül veren ve Türk Telekom Stadı’ndaki maçlara sık sık giden Öztekin’in, her zaman oturduğu koltuğa maketi konuldu. Sarı kırmızılı kulüp Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadyumu’nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray’ın yanında!  Unutulmayacaksın büyük usta” ifadelerini kullandı.

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