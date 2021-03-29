Galatasaray Kulübü üyelerinden İstanbul Sözleşmesi için bildiri

Kadınlara yönelik şiddet, aile içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye ilişkin olan İstanbul Sözleşmesi’nin iptaliyle ilgili daha önce Eczabaşı, Fenerbahçe, Darüşşafaka gibi kulüpler bildiri yayınlarken, Galatasaray yönetimi bu konuda sessiz kalmıştı. Bu sebeple sarı-kırmızılı kulüp üyeleri geçen hafta imza toplamaya başlamıştı. Çalışma sonrasında 677 üyenin imzasıyla bir metin hazırlanıp ilan verildi.

‘TEVFİK FİKRET’İN FİKİRLERİNİN EMANETÇİSİ…’

Galatasaraylı üyelerin verdiği ilanda şu ifadelere yer verildi:

”Bizler, Galatasaray Spor Kulübü üyeleri olarak; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 2012 günü kabul edilen, adını kulübümüzün kurulduğu, dünyanın göz bebeği İstanbul şehrinden alan ve Türkiye'nin ardından 33 ülkenin imza attığı Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden, ülkemizin 9 yıl 8 gün sonra ani bir karar ile çekilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bu bağlamda, “Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkûm etmiş demektir; hüsranına ağlasın” diyerek, özgür eğitimli ve gelişmiş kız çocuklarının ve kadının toplumdaki önemini belirten Tevfik Fikret'in fikirlerinin emanetçisi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayarak Türkiye'de bu inisiyatife üye olan ilk spor kulübü olan ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) 7 ilkesine uyacağını taahhüt eden Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan bizler, 21. yüzyılda, kadına karşı şiddet, ev içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi kavramlarla mücadele eden her türlü fikrin yanında durmayı, gönül verdiğimiz renklere bir borç olarak bilmekte ve görmekteyiz. Toplumu oluşturan her bir bireyin özgürce yaşama hakkı kutsaldır. Bilim ve teknolojinin, dünyanın sınırlarını aştığı bu dönemde, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelli şiddetin hedefindeki her bireyin korunması, temel hak ve özgürlüklerin savunulması gerekmektedir.

‘ÇOCUKLARIMIZIN EV İÇİ ŞİDDET NEDİR BİLMEDİĞİ’

Bu siyasi değil toplumsal bir meseledir ve bu şekilde ele alınması hem çağdaşlığın hem insanlığın bir gereğidir. Sporun her alanında kadın sporcularının başarıları ile göğsü kabaran Galatasaray Spor Kulübü'nün aşağıda adı bulunan üyeleri olarak bizler, gelecek yüzyıllarda, çeşitli spor dallarında gerek kulübümüzün, gerek ise ülkemizin bayrağını dalgalandıracak kadınların şiddet görmediği, çocuklarımızın ev içi şiddet nedir bilmediği, toplumda yerleşik dogmalar nedeniyle hayallerine ulaşmalarının engellenmediği bir toplumsal bilince ulaşmak adına, ülkemizin uluslararası nitelikte bağlayıcılığı olan sözleşmelere taraf olması gerektiğine inandığımızı belirtiriz.

Bu nedenlerle ülkemizin çağdaş çizgisine ve saygınlığına zarar vereceğini düşündüğümüz bu kararın, yeniden gözden geçirilmesini rica ederiz.

Galatasaraylıların hazırladığı ilâna kulübün en eski üyesi Ali Fuat Diriker dahi imza verdi. Eski başkanlardan Faruk Süren’in yanı sıra Hayri Kozak, Turgay Kıran, Işın Çelebi, Cengiz Özyalçın, Eşref Hamamcıoğlu, Adil Araboğlu, Adnan Öztürk, Cenk Soyer, Özgür Savaş Özüdoğru gibi kurullarda daha önce görev yapmış isimler de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili metni imzalayanlar arasında yer aldı.