Galatasaray küme düşme hattına yaklaştı

Kasımpaşa'ya da boyun eğen Galatasaray, korkulu rüyalar görmeye başladı. Torrent de çare olamadı. Cimbom, İspanyol hoca ile ikide sıfır yaptı. Halil sarı-kırmızılıları öne geçirdi ama Donk, Umut ve Varga, konuk ekibi üst üste dördüncü zafere taşıdı.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’daki kötü gidiş Kasımpaşa önünde devam etti. 39'daki kontratakta Halil, ceza sahasına girmek üzereyken topu uzak köşeye gönderdi: 1-0. 45+2'de kullanılan köşe vuruşunda Tarkan'ın pasına Donk plaseyi vurdu: 1-1. 56'daki ani atakta Kerem yan direğe takıldı, dönen topu boş kale yerine auta attı. 60'ta savunmadan çıkarken kaptırılan topu önünde bulan Umut sert vurdu: 1-2. 90+3'te Umut vurdu, seken topu Varga kaleye gönderdi: 1-3. Cimbom, son 11 sınavında sadece 1 kez 3 puanı bir arada görebildi, düşme hattına iyice yaklaştı.

PENALTI İSYANI

69. dakikadaki kritik hakem kararı, Galatasaraylıları çileden çıkardı. Emre Kılınç soldan ceza sahasına girdi, Travnik yatarak müdahale etti. Topun el ile temasına orta hakem Numanoğlu'ndan penaltı kararı, VAR hakemi Türkalp'ten de uyarı gelmedi. Fenerbahçe cephesinden sonra Galatasaray camiasının da hakem tepkisi dikkat çekti.

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKTI

Cezalı Taylan ve Berkan'ın yerlerine kimin oynayacağı merak konusuydu. Torrent sürpriz tercihlerle ön liberoda Alpaslan ve Van Aanholt'a şans verdi. Pazartesi Florya'da işbaşı yapan yeni kaleci antrenörü Ricard Segarra, eldivenleri İsmail'e teslim etti. Ancak performansı çok tartışılan İsmail, protesto edildi. PFDK'nın 2 maç ceza verdiği Taylan, pazar günü Trabzonspor'a karşı da forma giyemeyecek.

ÖNE GEÇTİ AMA 18 PUAN GİTTİ

Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda 18 puan kaybeden Galatasaray, 2014-2015'ten bu yana bu şekilde en fazla puan bıraktığı sezonu yaşıyor. 9. yenilgisini alan Aslan, 2020-2021'in tamamında (40 maç) ligde aldığı mağlubiyet sayısını yakaladı.

İlginizi Çekebilir Galatasaray'da vahim tablo! Son 11 maçta...

İlginizi Çekebilir Galatasaray taraftarından 'Yönetim istifa' tezahüratı