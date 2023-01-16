Galatasaray kupa maçına hazır
Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi son antrenmanını yaptı.
alatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması üzerinde durdu. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray’ın Alanyaspor ile yapacağı Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı, yarın saat 20.30’da başlayacak.