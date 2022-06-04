SPOR
Abone Ol

Galatasaray kupasını aldı

U19 Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, son maçlar öncesinde kupasını aldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Galatasaray kupasını aldı

U19 Süper Lig’in son haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Galatasaray, karşılaşma öncesinde kupasına kavuştu. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen törende sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ile oyuncularına, kupa ve madalyalarını TFF İstanbul Bölge Müdürü Gür Onar ile TFF FGD İdari Koordinatörü Sertan Kıragası takdim etti.

Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon Türkiye’yi UEFA Gençlik Ligi’nde temsil edecek.

Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun projeleri Galatasaray'ı sevindirdi İlginizi Çekebilir Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun projeleri Galatasaray'ı sevindirdi