CANLI | Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı | UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Bu maç için tam kapasite seyirci kararı alan sarı-kırmızılı takım gol yemediği grupta Rus rakibini yenerek son 2 maça 10 puan ve liderlik için büyük avantajla girmek istiyor.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı konuk ediyor. NEF Stadyumu’ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Galatasaray, uzun bir aradan sonra stat kapasitesinin yüzde 50’sinden fazla sayıda taraftarı önüne çıktı. Grupta gol yemeyen Galatasaray 7 puanla lider, Lokomotiv Moskova ise 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

6. RANDEVU

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez resmi maçlarda rakip oldu. 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1’i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere oynanan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus ekibi de 2 kez kazandı. Aslan'ın 7 golüne, Moskova takımı 4 golle karşılık verdi.

RUSLARLA 11 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rus takımları ile bugüne kadar 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Rus ekiplerini 3 kez mağlup ederken, 6 kez de mağlup oldu. 2 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 gol kaydederken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan bu süreçte Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile mücadele etti.

AVRUPA KUPALARINDA 298. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 297 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 78 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 395 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA’DA 91. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 90 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 36 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 122 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

BU SEZON AVRUPA’DA 9 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 9 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak Rusya’da karşılaştığı Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup etti.