Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında olay!

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Diagne rakibinin oyunu yavaşlatmasına sinirlendi. İki takım futbolcuları da güçlükle sakinleşirken, tartışmalar bitiş düdüğünün sonrasında devam etti.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray ile Lokomotiv Moskova 1-1 berabere kaldı. Taraftarı önünde galibiyeti kaçıran sarı-kırmızılı takım liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin 90. dakikasında ise sinirler gerildi, iki takım futbolcuları zor ayrıldı! 1-1’i bulduktan sonra İstanbul’dan puanla ayrılmak isteyen Lokomotiv oyuncuları vakit geçirdi. Hırvat stoper Tin Jedvaj, maçın bitimine saniyeler kala Galatasaray’ın kullanacağı serbest vuruşta topu eline alınca Mbaye Diagne çılgına döndü. Ömer Bayram’ı da iten Jedvaj ile Diagane’nin tartışması büyüdü. Diagne ve Marcao’nun dahil olduğu tartışma sonrası 4 sarı kart çıktı.

Diagne ile Halil sarı kart görürken, Lokomotiv Moskova’dan Barino ile Zhivoglyadov kart gördü.

Karşılaşmanın sona ermesiyle Jedvaj’ı durduran Diagne, soyunma odası koridorunun önünde rakibiyle tartışma yaşadı. Bu gerilimi de Galatasaraylı futbolcular araya girip takım arkadaşlarını güçlükle sakinleştirdi.

MUSLERA’DAN RAKİBE TEPKİ

Maç sonrasında konuşan Galatasaray kaptanı Muslera, “Beraberlik golünü buldular. 1 puan rakibe yarıyormuş gibi vakit geçirdiler. Son dakikaya kadar kazanmak için mücadele ettik” sözleriyle rakibe tepkisini gösterdi.