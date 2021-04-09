Galatasaray maçı öncesi şok! Borini ve Biglia’nın corona testleri pozitif…

Spor Toto Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray’a konuk olmaya hazırlanan Fatih Karagümrük, iki futbolcusunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, “Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır” denildi. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, “Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ligde oynadığı son 2 maçı kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, 10 Mart Cuma günü oynanacak maçla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Son 3 haftada yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük ise, form grafiğini sürdürme peşinde.

Bu sezon Karagümrük formasıyla 28 maçta oynayan deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Biglia, 3 gol-2 asistlik performans sergiledi. Ara transferde Karagümrük’e imza atan 30 yaşındaki İtalyan yıldız Fabio Borini ise, 14 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.