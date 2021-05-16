Galatasaray maçı sonrası sözleri tepki çekmişti… Tyler Boyd veda etti

Demir Grup Sivasspor'da ilk ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlıların, Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Yıldız futbolcu Sivasspor ile ilgili paylaştığı videoya, “Teşekkürler Sivasspor” notunu düştü. Boyd, “Arka arkaya 19 maç yenilmez! Bu rekor kıran grubun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Muhteşem 4 ay boyunca takım arkadaşlarıma, antrenör kadrosuna ve Sivasspor ailesine teşekkür ederim” ifadesini kullandı. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülenirken, takım arkadaşı Robin Yalçın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Douglas da paylaşımı beğendi.

GALATASARAY MAÇI SONRASI SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz Mart ayının başında Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından Tyler Boyd’un yaptığı açıklamalar Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekimişti.

Tyler Boyd, açıklamasında “Bu maç Beşiktaş için de önemliydi. Hem Sivasspor'a puan kazandırdığım, hem de Galatasaray'dan puan alıp Beşiktaş'a katkı sağladığım için çok mutluyum” demişti.

Konu hakkında düşünceleri sorulan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söylemişti:

“Boyd’dan haberim yok, yeni öğrendim. Böyle söylemesi doğru değil. Profesyonel bir oyuncu. Şu anda Sivas forması giyiyor. Ben de Beşitaşlıyım bunu gizlemedim hiçbir zaman. Futbol hayatım Beşiktaş’ta geçti. Başka yerde profesyonel futbolcu olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Böyle açıklama iyi bir şey değil. Ama kötü niyetli açıkladığını düşünmüyorum. Kişi olarak mükemmel bir insan. Belki duygusal yönden bunu söylemiştir. Galatasaray’ın puan kaybettiği maçta söylenmesi doğru değil. O da Beşiktaşlı bende Beşiktaşlıyım. Ama bu tarafta bir sorumluluğumuz var.”