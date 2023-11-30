Galatasaray maçının ardından Ten Hag iki oyuncusunun biletini kesti

Galatasaray'a puan kaybeden Manchester United'da teknik direktör Ten Hag, Amrabat ve Mount'un biletini kesti.

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Şampiyonlar Ligi’nin A Grubu’nda Galatasaray ile oynanan maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrılan Manchester United’da alınan sonuçlarla teknik direktör Erik Ten Hag, radikal bir karara imza attı.

The Guardian’ın duyurduğu habere göre; Hollandalı çalıştırıcı performanslarından memnun olmadığı, Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile devre arasında yolların ayrılmasını istedi.

Yönetime bir rapor hazırlayan Ten Hag’ın eleştirilerin hedefi haline gelmekten dolayı rahatsız olduğu ve takımda bir takım değişiklikler yapmak istediği belirtildi. İki oyuncunun da durumundan rahatsız olan Ten Hag’ın düşüncesi yola farklı oyuncularla devam etmek.

İKİSİ DE KATKI VEREMEDİ

Manchester United’a sezon başında kiralık olarak gelen Amrabat, bu sezon çoğu maça zorunluluk nedeniyle sol bek pozisyonunda görev yapmıştı. Faslı oyuncu, 12 karşılaşmaya çıkarken gol ve asist katkısı yapamadı.

Amrabat gibi sezon başında transfer olan bir diğer oyuncu Mason Mount da hocasının gözüne giremedi. İngiliz oyuncu, bu sezon 12 karşılaşmada süre alırken sadece 1 asist yapabildi.