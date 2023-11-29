Galatasaray Manchester United maçı canlı yayın (Şampiyonlar Ligi 5. hafta)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. Galatasaray-Manchester United maçının detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Manchester United maçını İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

A Grubu’nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih’in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka’nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

GALATASARAY, AVRUPA’YI GARANTİLEYEBİLİR

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa’da yoluna devam etmeyi garantileyecek.

Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United’ı mağlup etmesi halinde puanını 7’ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. “Cimbom” son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.