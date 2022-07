Galatasaray Marcao’nun bonservis bedelini açıkladı

Galatasaray, Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'dan kazanacağı bonservis bedelini duyurdu. Galatasaray, 2.5 sene içinde Marcao'nun büyük kar elde etmiş oldu.

Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao’nun transferi konusunda İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ile anlaşmaya varmıştı. Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimle, Marcao’dan elde edeceği bonservis bedelini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira’nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10’u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir.”

DEV KAZANÇ

Galatasaray, 15 Ocak 2019’da Portekiz ekibi Chaves’ten transfer ettiği Marcao’dan büyük kar elde etti.

2018-2019 sezonunun devre arasında 4 milyon Euro’ya alınan Brezilyalı futbolcu, 2.5 sezon sonra 3 katından fazla bir rakama Sevilla’ya satıldı. Galatasaray’ın Marcao’dan elde edeceği gelir, sonraki satış bedelinden elde edilecek karla daha da artabilir.

Galatasaray ayrıca yeni sezon öncesi yapacağı transferler için önemli bir kaynak yaratmış oldu.

Marcao için bir veda mesajı paylaşan Galatasaray Kulübü, “Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.