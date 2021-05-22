Galatasaray Marcao’nun sözleşmesini yeniledi

Galatasaray’da beklenen imzalar atıldı… Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao’nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Ücretine zam yapılan Brezilyalı stoper ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Marcao, 2022/23 sezonunda 1.3 milyon Euro, 2023/24 sezonunda ise 1.4 milyon Euro kazanacak. Brezilyalı futbolcunun güncel maaşı 850 bin Euro’ydu. Galatasaray Kulübü yeni sözleşmenin detaylarını KAP’a açıkladı:

“Profesyonel futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira’nın sözleşmesinin uzatılması hakkında.

MARCAO GALATASARAY’DAN NE KADAR ALACAK?

Marcao, Galatasaray ile yaptığı yeni sözleşme sonunda 3 yıl için toplamda 3.9 milyon Euro garanti ücret almayı kabul etti.

2021- 22 sezonu: 1.2 milyon euro

2022- 23 sezonu: 1.3 milyon euro

2023- 24 sezonu: 1.4 milyon euro”

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