Galatasaray, Marcao’yu Sevilla’ya gönderdi!
Sevilla, Diego Carlos'a veda ettiği günde Galatasaray'dan Marcao transferini bitirdi. İspanyol ekibi, sarı-kırmızılı takıma 12 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonus ödeme yapacak.
Galatasaray’da Marcao transferinde sona gelindi. İspanya La Liga ekibi Sevilla, uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı stoperin transferini 12 milyon Euro’ya tamamladı.
Sarı-kırmızılı takımın sezon öncesi kampı için Avusturya’ya götürülmeyen 26 yaşındaki Marcao’nun transferinde 3 milyon Euro da bonus bulunuyor. Diego Carlos’u 31 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibi Aston Villa’ya gönderen Sevilla, boşluğu hemen doldurmuş oldu.
4 MİLYON EURO’YA GELMİŞTİ
Zenit’in yaptığı teklife rağmen kariyerine İspanya’da devam etmek isteyen Marcao, 2018-2019 sezonun devre arasında 4 milyon Euro’ya Portekiz’in Chaves takımından transfer edilmişti.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki performansıyla dikkat çeken Marcao, 140 maça çıkıp 2 gol attığı Galatasaray’da birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanma başarıları gösterdi.
Galatasaray’ın Marcao’nun yerine transfer etmek istediği oyuncular arasında bonservisi elinde olan Jason Denayer, Sassuolo’dan Kaan Ayhan yer alıyor.