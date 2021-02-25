Galatasaray mart ve nisanda tarih yazabilir! Hedef çifte rekor…

Süper Lig'de üst üste 7 galibiyet alan G.Saray, mart ve nisanda iki farklı istatistikte tarihe geçmek için sahaya çıkacak. Beşiktaş derbisinin ardından çıktığı tüm maçlarını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, 2011- 12 sezonunda şampiyonluğa ulaşırken üst üste 9 kez kazanarak Teknik Direktör Fatih Terim ile bu alanda tarihinin en iyi performansını sergilemişti. Bundan sonra alınacak 3 galibiyet, Terim'li Cimbom'un art arda kazanma rekoru olarak kayıtlara geçecek.

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GEÇEN SEZON 8’DE KALDI

1987-88 sezonunun sonu ve 1988-89 sezonunun başında 12 maçlık serisi olan G.Saray geçen sezon üst üste 8 kez kazanmıştı. Lig tarihinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru ise Beşiktaş'a ait. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı. Bu rekoru kırmaya en yakın takım Galatasaray. Aslan, galibiyet serisini 14 maça çıkarabilirse Kara Kartal'ın 61 yıllık rekorunu nisan başında tarihe gömmüş olacak.

KONSANTRASYON!

ART arda alınan galibiyetler ve liderliğin rehavete yol açmasından çekinen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularını bu konuda sık sık uyarıyor. Takım kaptanları Muslera ve Arda da devrede. Sarı-kırmızılıların deneyimli isimleri, takımın geçmişteki sloganlarından birini sürekli gündemde tutarak şampiyonluk yolunda arkadaşlarını ayakta tutmaya çalışıyor: Konsantrasyon!