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Galatasaray Mart’a yine lider girdi! 7’de 7 yapmıştı…

Mart ayına lider girmeyi başaran Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte daha önce marta 7 kez lider girip şampiyon olmuştu.

Güncellenme: 21:16, 27/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray Mart’a yine lider girdi! 7’de 7 yapmıştı…

Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte mart ayına zirvede girdiği 7 sezonun tamamında şampiyonluğa ulaşmayı başardı. BB Erzurumspor’u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkaran Galatasaray, mart ayına zirvede girmeyi garantiledi. Beşiktaş’ın 3 puan önünde yer alan Galatasaray, 57 puana yükseldi.

Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte 8 kez lig şampiyonluğuna ulaşırken, bunların sadece 1’inde mart ayına lider giremedi. 2018/19 sezonunda Başakşehir ile çekişen Galatasaray, 8 puanlık farkı kapatarak mutlu sona ulaşmıştı. Bu şampiyonluktan önceki 7 şampiyonlukta ise Galatasaray, mart ayına da lider girmişti.

İşte Galatasaray’ın Fatih Terim ile birlikte mart ayına lider girip şampiyon olduğu sezonlar:

  • 2017/18
  • 2012/13
  • 2011/12
  • 1999/00
  • 1998/99
  • 1997/98
  • 1996/97
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