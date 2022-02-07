Galatasaray, Mbaye Diagne’nin sözleşmesini feshetti

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

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Süper Lig’de kötü günler geçiren Galatasaray, yabancı kontenjanında yer açmak için Senegalli forvet Mbaye Diagne’nin sözleşmesini feshetti.

Transfer döneminde kaleye Inaki Pena’yı, orta sahaya Erick Pulgar’ı ve forvete Bafetimbi Gomis’i transfer eden sarı kırmızılı ekip, Avrupa Ligi kadrosu için 3 değişiklik hakkına sahip. Yeni transferlerini kadroya dahil eden Galatasaray, takımdan ayrılan Assuncao ve Yedlin’in yanı sıra sakatlığı bulunan Diagne’yi de kadrodan çıkarttı.

Yabancı kontenjanında yer olmadığı için Gedson Fernandes transferini sonuçlandıramayan ve sağ bek Omar Elabdellaoui’yi kadroya yazamayan Galatasaray’da Mbaye Diagne ile bir haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı.

En az 1 ay daha sahalardan uzak kalması beklenen Diagne’yi gönderecek takım bulunamayınca sözleşmesi feshedildi. Galatasaray’ın 2019’da 13 milyon euroya transfer ettiği Diagne, 2018-19 sezonunda Süper Lig’de attığı 30 golle Gol Kralı olmuştu. 30 yaşındaki forvet bu sezon oynadığı 23 maçta 4 gol atıp 2 asist yapabildi.