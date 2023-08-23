Galatasaray, Molde deplasmanında Şampiyonlar Ligi için avantaj peşinde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin kapısına dayandı, istikamet gruplar... Play-off turu ilk maçında rakip Martin Linnes’in de forma giydiği Norveç şampiyonu Molde...

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray pek çok açıdan tarihi bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi hedefiyle sezona başlayan ve önemli takviyeler yapan Galatasaray, play-off turu ilk maçında Molde karşısında… Maç 22.00'de…

Norveç şampiyonu önünde iyi bir skorla 29 Ağustos'taki rövanş öncesi avantaj sağlamak isteyen temsilcimizde Torreira kırmızı kart cezalısı… Galatasaray, sırasıyla Zalgiris ve Olimpija'yı, Molde ise HJK Helsinki ve Klakvsik'i saf dışı bıraktı.

Galatasaray’da Okan Buruk'un sezona başladığı as kadrosunu bozması beklenmiyor. Torreira'nın yerine orta sahada Berkan forma giyecek. İleri uçta Icardi olacak. Onu, Mertens ile kanatlarda Barış Alper ile Kerem Aktürkoğlu destekleyecek.

Zaha sakatlığı, Ziyech ise maç eksiği nedeniyle kadroda yok. Yeni transferlerden Tete de lisans işlemlerinin yetişmesi ihtimaline karşı Norveç'e götürüldü.

MUHTELEM 11’LER

MOLDE: Karlstrom, Haugan, Ellingsen, Mannsverk, Kitolano, Breivik, Eriksen, Brynhiildsen, Hestad, Bjornbak, Linnes

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

25 MİLYON EURO’LUK MAÇ

Galatasaray 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek istiyor. Bunun bir nedeni de UEFA gelirleri…

Sarı-kırmızılılar, gruplara adını yazdırırsa ayak bastı parası, kat sayı primi ve marketing payı olarak toplam 25 milyon Euro'yu aşkın parayı garantileyecek. Temsilcimiz bu turda elenirse yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek ve o zaman da 15 milyon Euro'yu hak edecek.

GALATASARAY FORMDA, MOLDE SIKINTILI

Galatasaray bu sezon oynadığı altı resmi maçta dört galibiyet ve iki beraberlik yaşadı, yenilmedi. Son olarak alınan Trabzonspor galibiyeti moralleri artırdı. Aslan, son beş maçta kalesini gole kapattı.

Rakip Molde ise Avrupa'daki dört maçta iki galibiyet iki mağlubiyet yaşarken nisan ayında başlayan kendi liginde 19 maçta elde ettiği 10 galibiyet, dört beraberlik ve beş mağlubiyetle lider Bodo Gilmt'in 10 puan gerisinde 4. sırada…

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