CANLI | Galatasaray Molde | Şampiyonlar Ligi play-off

Galatasaray Molde maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için temsilcimiz Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Molde'yi dolu tribünler önünde eleyerek bileti cebine koymak istiyor.

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Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile Molde karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor. Temsilcimiz 3-2’lik avantajla çıktığı rövanştan beraberlikle dahi ayrılsa Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Galatasaray, ikinci eleme turunda Litvanya’nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya’nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

GALATASARAY 0-0 MOLDE

TORREIRA’NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray’da cezasını Molde ile oynanan ilk maçta çeken Lucas Torreira, sahadaki yerini aldı.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, Molde ile oynanan ilk müsabakada forma giyememişti.

ZAHA VE ZIYECH YOK

Galatasaray’ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek.

UEFA’ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

ICARDI 5 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray’ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi’de olacak.

Sarı-kırmızılı takımın, bonservisiyle renklerine kattığı yıldız golcü sezona iyi başladı.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig’de 3’ü ilk 11’de olmak üzere forma giydiği 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2’si Trendyol Süper Lig, 5’i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.