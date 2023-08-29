Galatasaray-Molde maçında korkutan çarpışma
Galatasaray'ın Molde ile karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Norveç ekibinin iki futbolcusu kafa kafaya çarpıştı.
Galatasaray’ın Molde ile karşılaştığı maçın ilk yarısında Norveç ekibinin iki futbolcusu kafa kafaya çarpışınca korku dolu anlar yaşandı.
Galatasaray yarı sahasında Mauro Icardi ile birlikte kafa topuna çıkan Erling Knudtzon ve Markus Kaasa birbiriyle çarpıştı. İki oyuncu da acı içinde yerde kalırken Knudtzon’un kafasında yarılma meydana geldi.
Norveç ekibinin oyuncuları saha içinde yaklaşık 6 dakika tedavi edilirken Markus Kaasa oyuna devam edemedi. Alnı yarılan ve kafasına bandaj yapılan Knudtzon maça devam etmek istedi.
Ancak saha kenarına gelirken kendisini iyi hissetmeyen deneyimli savunmacı da oyundan alındı.