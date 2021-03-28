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Galatasaray, Morutan ve Luis Abram ile ilgileniyor

Galatasaray, yeni Hagi olarak nitelendirilen 21 yaşındaki Olimpiu Morutan’ın yanı sıra Independiente’den stoper Luis Abram için düğmeye bastı.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 09:38, 28/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray, Morutan ve Luis Abram ile ilgileniyor

Galatasaray, gelecek sezon 10 numara ve stoper transferleri için şimdiden çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Gheorghe Hagi'ye benzetilen 21 yaşındaki Olimpiu Morutan'ı almak için harekete geçti. Cimbom, Romanya'da Steaua Bükreş takımının formasını giyen genç 10 numara için Atalanta, Rennes, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin ve Salzburg ile kapışıyor. Galatasaraylı yetkililer transfer için Steaua'nın patronu Gigi Becali ile görüşecek.

ABRAM SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ciddi sıkıntı yaşadığı savunmasına aradığı ismi ise Arjantin'de buldu. Galatasaray, Velez Sarsfield takımında top koşturan Luis Abram ile temasa geçti. Perulu stoper, sarı-kırmızılıların teklifine sıcak bakıyor. 30 Haziran'da Arjantin ekibiyle sözleşmesi sona erecek Abram, anlaşılması durumunda bonservisi elinde olarak gelecek.

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