Galatasaray, Morutan’ı Ankaragücü’ne sattı

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer oldu. Galatasaray, Morutan'ın transferinden elde ettiği bonservis gelirini ve anlaşmanın detaylarını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, Olimpiu Morutan’ın Ankaragücü’ne transfer olduğunu resmen açıkladı.

24 yaşındaki Rumen futbolcuyu kadrosuna katan Ankaragücü’nün, Galatasaray’a ödeyeceği bonservis bedeli ve anlaşma şartları KAP’a açıklandı. Morutan, Ankaragücü’nün kulüp tarihinde en çok bonservis bedeli ödediği oyuncu oldu.

Başkent ekibi, son olarak 2011-12 sezonunda Stanislav Sestak’ı 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Galatasaray’ın Morutan transferiyle ilgili KAP’a yaptığı bilgilendirme, şu şekilde:

“Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, şirketimize 3.000.000 euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin %50’sini (3.000.000 eurodan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 euro transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25’lik kısmını şirketimize ödeyecektir.

Yapılan anlaşma gereği, kulübümüzün 3.000.000 euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır.”

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