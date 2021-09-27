Galatasaray Muslera’nın hayal kırıklığını yaşıyor! Ligin en kötüsü oldu…

Galatasaray'ın Göztepe karşısında geriye düştüğü golde hatalı bir çıkış yapan ve kırmızı kart tehlikesi ile karşı karşıya kalan Muslera, şu ana kadar gösterdiği performansla ligin en kötüsü oldu.

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Süper Lig’in 7. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera’nın performansı tartışma konusu oldu.

Özellikle bu sezon başından beri yaptığı hatalarla hayal kırıklığı yaratan Uruguaylı kaleci, pozisyon başına yediği gol oranıyla ligin en kötüsü oldu.

KIRMIZI KARTLA KARŞI KARŞIYA

Alışık olduğumuz form durumundan oldukça uzak kalan Uruguaylı filebekçisi Göztepe karşısında da son derece tehlikeli bir hata yaptı.

43. dakikada Cherif Ndiaye’nin attığı gol öncesi kalesini erken terk eden Muslera ceza sahası dışındayken topa eliyle hamle yaptı. Tecrübeli kalecinin eline çarpan top ağlarla buluşmasaydı Muslera kırmızı kart tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı.

Sarı kırmızılı camianın büyük endişe duyduğu Muslera bu form durumuyla geride kalan 7 haftalık süreçte 24 pozisyonda 10 gol yedi. Kurtarış yüzdesi %58 olan Muslera, bu alanda ligin en kötü kalecisi konumuna geriledi.

GEÇEN YIL LİGİN EN İYİSİYDİ

Geçtiğimiz sezon yüzde 80 kurtarış yüzdesine ulaşan Muslera ligin en iyisi olmuştu. Bireysel hatalarıyla son dönemde sarı kırmızılıların bir numaralı gündemi olan Muslera’nın performansı sosyal medyada da gündem yarattı. İşte sosyal medyada Muslera için yapılan paylaşımlar: