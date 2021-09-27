Galatasaray Muslera’nın hayal kırıklığını yaşıyor! Ligin en kötüsü oldu…
Galatasaray'ın Göztepe karşısında geriye düştüğü golde hatalı bir çıkış yapan ve kırmızı kart tehlikesi ile karşı karşıya kalan Muslera, şu ana kadar gösterdiği performansla ligin en kötüsü oldu.
Süper Lig’in 7. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera’nın performansı tartışma konusu oldu.
Özellikle bu sezon başından beri yaptığı hatalarla hayal kırıklığı yaratan Uruguaylı kaleci, pozisyon başına yediği gol oranıyla ligin en kötüsü oldu.
KIRMIZI KARTLA KARŞI KARŞIYA
Alışık olduğumuz form durumundan oldukça uzak kalan Uruguaylı filebekçisi Göztepe karşısında da son derece tehlikeli bir hata yaptı.
43. dakikada Cherif Ndiaye’nin attığı gol öncesi kalesini erken terk eden Muslera ceza sahası dışındayken topa eliyle hamle yaptı. Tecrübeli kalecinin eline çarpan top ağlarla buluşmasaydı Muslera kırmızı kart tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı.
Sarı kırmızılı camianın büyük endişe duyduğu Muslera bu form durumuyla geride kalan 7 haftalık süreçte 24 pozisyonda 10 gol yedi. Kurtarış yüzdesi %58 olan Muslera, bu alanda ligin en kötü kalecisi konumuna geriledi.
GEÇEN YIL LİGİN EN İYİSİYDİ
Geçtiğimiz sezon yüzde 80 kurtarış yüzdesine ulaşan Muslera ligin en iyisi olmuştu. Bireysel hatalarıyla son dönemde sarı kırmızılıların bir numaralı gündemi olan Muslera’nın performansı sosyal medyada da gündem yarattı. İşte sosyal medyada Muslera için yapılan paylaşımlar:
- “Muslera eski Muslera değil. Yok mu kredisi? Vardır. Herkesin gözünde kredisi vardır ama zaman geçiyor, toparlaması gerekiyor”
- Muslera gereğinden çok fazla topla oynamak zorunda kalıyor! Geriden oyun kurma işini o kadar abartıyoruz ki rakip takımlara önde baskı için açık davet çıkarıyoruz. Diagne bile orta sahaya kadar gelip top almaya çalışıyor! Galatasaray böyle oynamamalı…
- Yediğimiz gol %60 Luyindama,%40 Muslera’ya yazar. Ama bu galibiyet, ilk yarı sonunda takımı yuhlamaya çalışan bir gurubu susturup, ikinci yarıya çıkan takımını tribünlere çağırıp, maç sonuna kadar susmadan bağıran taraftara yazar. Bunu da bi konuşalım
- Taze gol yemiş Muslera suratı, Allah eksikliğini hissettirmesin.
- Muslera feci depresyona girmiş kafa komple dağılmış hareketlere bak.
- Muslera tamamen çıksa vuracak topa, çıkmasa Berkan yetişmişti, yarıya kadar çıktı gol oldu. Yani bu kadar birbirinden kopuk bir takım olamaz hem hücumda hem savunmada.