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Galatasaray, Mustafa Cengiz’i andı

Galatasaray Kulübü, vefatının 2. yıl dönümünde Mustafa Cengiz'i andı.

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Galatasaray, Mustafa Cengiz’i andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Mustafa Cengiz’in vefatının 2. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz’i, aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Mustafa Cengiz’in Ulus Mezarlığı’ndaki kabri başında da ailesi ve sevenlerinin katılımıyla bir anma töreni gerçekleştirildi. (AA)

Galatasaray Mustafa Cengiz