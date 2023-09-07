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Galatasaray, Nelsson ve Boey’e zam yapacak

Galatasaray, yıldızlarla dolu kadrosunu kurduktan sonra iç transferde de iddialı adımlar atmaya hazır. Avrupa'nın gözdesi olan Victor Nelsson ve Sacha Boey'in maaşlarında ciddi bir artışa gidilmesi bekleniyor.

Mesut YILDIRIM
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Galatasaray, Nelsson ve Boey’e zam yapacak

Transfer döneminde geçen sezon olduğu gibi dünyaca ünlü yıldızlara imza attıran Galatasaray'da kadro tamamlandı.

İcardi'nin kalması Zaha, Ziyech, Tete, Ndombele ve Sanchez'in gelmesiyle Şampiyonlar Ligi için oldukça iddialı bir takıma sahip olan sarı-kırmızılılarda yönetim gözünü iç transfere çevirdi.

Takım içinde huzurlu bir ortam sağlamak isteyen yönetim, maaşları genele göre düşük kalan oyuncularla iyileştirmeler için masaya oturacak.

VİKİNG’E 2,5 FRANSIZA 3 KAT ZAM

Operasyon Victor Nelsson ve Sacha Boey ile başlayacak. Transfer döneminde Avrupa'nın birçok takımından teklif almalarına rağmen yönetimi memnun eden bir bonservis  önerilmediği için takımda kalmayı seçen iki oyuncunun bu tavırları ödüllendirilecek.

Yıllık 800 bin Euro alan Danimarkalı stoperin maaşı 2 milyon Euro'ya çıkarılırken 2026'da bitecek sözleşmesi de uzatılacak. 480 bin Euro'ya oynayan Fransız sağ bek de yeni kontratta 1.5 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray’da yabancı oyuncuların maaşları

OYUNCUMAAŞ (€)
İcardi10 milyon Euro
Zaha4.3 milyon Euro
Ziyech3.5 milyon Euro
Sanchez3.2 milyon Euro
Ndombele3.1 milyon Euro
Mertens2.9 milyon Euro
Oliveira2.75 milyon Euro
Torreira2.75 milyon Euro
Tete2.8 milyon Euro
Muslera2.5 milyon Euro
Angelino2.3 milyon Euro
Dubois1.8 milyon Euro
Bakambu1.5 milyon Euro
Luyindama1.05 milyon Euro
Kerem D1 milyon Euro
Nelsson800 bin Euro
Boey480 bin Euro

 

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