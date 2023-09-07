Galatasaray, Nelsson ve Boey’e zam yapacak

Galatasaray, yıldızlarla dolu kadrosunu kurduktan sonra iç transferde de iddialı adımlar atmaya hazır. Avrupa'nın gözdesi olan Victor Nelsson ve Sacha Boey'in maaşlarında ciddi bir artışa gidilmesi bekleniyor.

Mesut YILDIRIM

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Transfer döneminde geçen sezon olduğu gibi dünyaca ünlü yıldızlara imza attıran Galatasaray'da kadro tamamlandı.

İcardi'nin kalması Zaha, Ziyech, Tete, Ndombele ve Sanchez'in gelmesiyle Şampiyonlar Ligi için oldukça iddialı bir takıma sahip olan sarı-kırmızılılarda yönetim gözünü iç transfere çevirdi.

Takım içinde huzurlu bir ortam sağlamak isteyen yönetim, maaşları genele göre düşük kalan oyuncularla iyileştirmeler için masaya oturacak.

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Operasyon Victor Nelsson ve Sacha Boey ile başlayacak. Transfer döneminde Avrupa'nın birçok takımından teklif almalarına rağmen yönetimi memnun eden bir bonservis önerilmediği için takımda kalmayı seçen iki oyuncunun bu tavırları ödüllendirilecek.

Yıllık 800 bin Euro alan Danimarkalı stoperin maaşı 2 milyon Euro'ya çıkarılırken 2026'da bitecek sözleşmesi de uzatılacak. 480 bin Euro'ya oynayan Fransız sağ bek de yeni kontratta 1.5 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray’da yabancı oyuncuların maaşları