Galatasaray, Nicolo Zaniolo için teklifler arasında seçim yapmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın fırsat transferi Zaniolo için kollar sıvandı. Hangi büyük kulüp onu kadrosuna katacak? Juventus, Newcastle ve Zenit arasındaki savaşta kim galip gelecek? Detaylar haberimizde...

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, geçen sezon ‘fırsat transferi' ile Roma'dan 5 eşit taksitte 15 milyon Euro'ya renklerine kattığı Nicolo Zaniolo'ya veda etmeye hazırlanıyor.

24 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusu için dün itibariyle teklif yapan 4 kulüp var. Cimbom, Zaniolo'nun da gitmek istediği takımı göz önüne alarak, son kararını verecek. Genç yıldızın öncelikli tercihinin, ülkesinin en başarılı kulübü Juventus olduğu biliniyor. Aston Villa'da ‘Profesyonel Futbol Müdürü' olarak görev başlayan Monchi de Zaniolo'da ısrarcı.

GİDERKEN REKOR KIRACAK

8 Şubat'ta başlayan Galatasaray macerası yaklaşık 7 ay sonra bitecek Zaniolo'nun gitmesi muhtemel takımlardan biri de yüzde 80'i Suudi Arabistan Devlet Yatırım Fonu'na ait olan Newcastle United.

24 yaşındaki oyuncunun, kontratındaki 35 milyon Euro'luk çıkış opsiyonunu teklif eden tek kulüp olan Zenit'i istemesi beklenmiyor.

Geçen sezon ligde 10 maça çıkıp (2'si Fenerbahçe'ye) 5 gol atan Zaniolo, Türkiye'den en yüksek bedelle transfer olan futbolcu unvanını ele geçirmeye hazırlanıyor.

KİM NE TEKLİF ETTİ?

ASTON VİLLA: 3 milyon € kiralama + 30 milyon € zorunlu satın alma

3 milyon € kiralama + 30 milyon € zorunlu satın alma JUVENTUS: 27.5 milyon € + satıştan %35 pay

27.5 milyon € + satıştan %35 pay ZENİT: 35 milyon €

35 milyon € NEWCASTLE: 30 milyon € + performans bonusları + satıştan %25 pay

ÖZBEK’İN BEKLENTİSİ 60 MİLYON EURO

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Zaniolo ve Nelsson'un menajerleriyle görüştü.

Cimbom'un patronunun, “Zaniolo için 35, Nelsson için 25 milyon Euro istiyoruz. Taksitli teklifleri kabul etmeyeceğiz. Peşin ödeme yapmayı taahhüt eden kulüplerin tekliflerini bize iletin” dediği öğrenildi.