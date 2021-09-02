Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Çaykur Rizespor’a ödeme yaptı

Oğulcan Çağlayan transferi konusunda Çaykur Rizespor'la anlaşmazlık yaşayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı futbolcunun transferi için Karadeniz ekibine gün içerisinde 1.1 milyon Euro'luk bir ödeme yaptı.

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Çaykur Rizespor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Galatasaray Kulübü’nün Oğulcan Çağlayan transferi için 1 milyon 200 bin Euro artı 506 bin 275 TL ödeme yaptığını açıkladı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran’ın geçtiğimiz günlerdeki basın toplantısında yaptığı açıklamaların yer aldığı videoyla yapılan paylaşımda, “ÖDENDİ” ifadesine yer verildi.

Sarı kırmızılı kulüp, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkartmak için Çaykur Rizespor’a 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödedi.