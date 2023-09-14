Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray kariyerine son verdi. Sarı-kırmızılı ekip, futbolcuya verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

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Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan’la yollarını ayırdı.

Galatasaray kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, “Oğulcan Çağlayan’a, sarı-kırmızı formamızla verdiği emek ve katkılardan ötürü teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki sürecinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Oğulcan Çağlayan, 2020-2021 sezonunun başında Çaykur Rizespor’dan Galatasaray’a transfer olmuş ve Galatasaray formasıyla 29 maçta 4 gol atmıştı. Oğulcan, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Eyüpspor’a, sonrasında ise sırasıyla Giresunspor ve Pendikspor’a kiralık olarak gönderilmişti.

Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor’dan Galatasaray’a transfer olurken yaşanan olaylar nedeniyle, Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle 6 maç men ve 1 milyon 200 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı.

Ancak yapılan itiraz sonucu, 6 maçlık men cezası 3 maça indirilirken, para cezası değiştirilmeden onaylandı. (AA)