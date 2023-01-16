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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan’ı Pendikspor’a kiraladı

2020'de Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, 2,5 sezon içerisinde 3. farklı takımına kiralandı

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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan’ı Pendikspor’a kiraladı

Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısını Bitexen Giresunspor’da geçiren Oğulcan Çağlayan’ın Pendikspor’a kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Oğulcan Çağlayan’ın 2022-2023 sezonunda bedelsiz geçici transferi için Giresunspor ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Oğulcan’ın sezonun kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından ödeneceği aktarıldı.

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