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Galatasaray, Okan Buruk ile ilk sınavını verdi

Galatasaray, Avusturya kampında çıktığı ilk hazırlık maçında Sturm Graz karşısında öne geçtiği mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Yayınlanma: 22:31 - 09 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Galatasaray, Okan Buruk ile ilk sınavını verdi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehrinde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Sturm Graz ile karşılaştı. Merkur Arena’da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ikinci yarıda altyapıdan gelen genç oyunculara şans verdiği maçta Oğulcan Çağlayan 7. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Sturm Graz’a galibiyeti getiren golleri 54 ve 57. dakikalarda Hojlund kaydetti. Maçın geride kalan dakikalarında Okan Buruk, 9 oyuncu değişikliği yaptı ancak skor değişmedi.

GALATASARAY’IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (AVUSTURYA)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (AVUSTURYA)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (AVUSTURYA)

Avusturya Çarşamba Cumartesi Galatasaray Oğulcan Çağlayan Okan Buruk oyuncu salı