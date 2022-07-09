Galatasaray, Okan Buruk ile ilk sınavını verdi
Galatasaray, Avusturya kampında çıktığı ilk hazırlık maçında Sturm Graz karşısında öne geçtiği mücadeleyi 2-1 kaybetti.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehrinde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Sturm Graz ile karşılaştı. Merkur Arena’da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kaybetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ikinci yarıda altyapıdan gelen genç oyunculara şans verdiği maçta Oğulcan Çağlayan 7. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Sturm Graz’a galibiyeti getiren golleri 54 ve 57. dakikalarda Hojlund kaydetti. Maçın geride kalan dakikalarında Okan Buruk, 9 oyuncu değişikliği yaptı ancak skor değişmedi.
GALATASARAY’IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
13 Temmuz Çarşamba:
20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (AVUSTURYA)
16 Temmuz Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (AVUSTURYA)
19 Temmuz Salı:
19.00 Galatasaray-Pardubice (AVUSTURYA)