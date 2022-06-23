Galatasaray Okan Buruk’u resmen açıkladı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından İstanbul’a gelen teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ile sözleşme görüşmelerine başladı.

Galatasaray Kulübü’nün, gece yarısı Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada “Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Edinilen bilgilere göre Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ve resmi sözleşmenin cuma günü atılacağı öğrenildi.

TORRENT İLE YOLLAR AYRILINCA İSTANBUL’A GELMİŞTİ

Galatasaray’ın Domenec Torrent ile yolların ayrıldığını duyurmasından kısa süre sonra Okan Buruk, Paris’ten İstanbul’a gelmişti.

Okan Buruk, havalimanı çıkışında Galatasaray ile ilgili soruya “Planlı bir programım vardı, İstanbul’a geldim. Bu konuyla ilgili konuşamayacağım. Şu anda sonlanmış bir şey yok” demişti.