Galatasaray orta saha için Benfica’nın 2 genç orta sahasını gündemine aldı

Başkan ve teknik direktör konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldıran Galatasaray'da, transfer harekatı başladı. 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile ilk maçını oynayacak sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar transferde önemli bir yol kat etmeyi düşünüyor. Önceliğin orta sahada olduğu Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim'in hedefinde Benfica'nın 2 Portekizli genç oyuncusu var.

RUI COSTA İLE GÖRÜŞECEK

SARI-KIRMIZILILAR, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Gedson Fernandes'i bir kez daha kiralamak istiyor. Terim'in ayrıca Benfica'nın geçen sezon Monaco'ya kiraladığı Florentino Luis'i de istediği öğrenildi. Fransa'da sadece 9 maça çıkabilen 21 yaşındaki orta saha da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile arası iyi olan Terim, iki futbolcunun transferi için görüşme yapacak.

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BELHANDA BEKLEMEDE

BİR önceki yönetimle yaşadığı tartışma sonrasında sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, yeni Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'den haber bekliyor. Türkiye'den ayrılmayan ve çalışmalarını İstanbul'da sürdüren 31 yaşındaki Faslı orta saha, dün yaptığı açıklamada “İnşallah tekrar Galatasaray forması giyerim” dedi.