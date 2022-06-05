Galatasaray para basacak! Dursun Özbek’in dev projesinden önemli detaylar…

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in üyelere açıkladığı dev projede birbirinden önemli detaylar var.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in Erden Timur ile birlikte üyelere açıkladığı proje, sarı-kırmızılıların geleceğine ışık tuttu.

9.5 milyar TL'lik gelir ile konsolide 2.6 milyar TL'lik borcu eritmek ve kulübü Bankalar Birliği anlaşmasından çıkartmak hedefleniyor. Faiz yükünden de kurtulacak olan Galatasaray, 6.1 milyar TL'lik bir fon oluşturup kasayı iyice sağlama alacak.

İşte detaylar:

ADA: Finansmanı yönetim tarafından karşılanacak ve kısa sürede sosyal tesis olarak kullanıma açılacak.

FLORYA: 40 dönümlük arazi satın alınacak ve 97.000 m2'lik konut projesi geliştirilecek.

COLOMBUS: Cemal Özgörkey'in vizyonu ve ekibiyle geliştirilen projenin detayları haftaya açıklanacak.

MECİDİYEKÖY BİNASI: Binayı artan konut fiyatları ile diğer alternatiflere göre getirisi daha yüksek olan rezidans olarak geliştirmek hedefleniyor.

RİVA: Halihazırda başarıyla devam eden projeye ilave olarak 200 dönüm orman arazisi için gereken izinlerin alınarak ilave konut inşaatına başlanılması planlanıyor.

KEMERBURGAZ TESİSİ: Stadyuma 10 dakika mesafede A Takım ve altyapı için 6 nizamı saha ve otel projesi yapılacak.

SPOR SALONU: Çok amaçlı spor salonunun inşaatı bitirilecek ve perakende, etkinlik ve eğlence kullanımlarıyla gelir getirici hale getirilecek.

HASNUN GALİP: Üyelerin kullanımına açık bir lokal, kulübe ve Galatasaray Lisesi'ne hizmet eerecek konaklama tesisi yapılacak.

YENİ ARAZİ ALIMI: Yeni Gayrimenkul Kazandırma Fonu ile arazi ile arsa alımına yönlendirilecek ve Galatasaray’a fayda sağlanacak.

GS FUTURE (DIJITAL): Çocukluk Aşkımsın, Online Müze, Ömürlük Kombinem, Ali Sami Yen Stadyumu'nun 3D şekilde basılması sağlanacak ve ömürlük koltuk kombineleri satılacak.