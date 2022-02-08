Galatasaray, Pena için Torrent’i kullanacak

Barcelona’dan kiralanan İspanyol eldiven, Muslera etkisi yarattı. Yönetim, 22 yaşındaki kalecinin geçici değil kalıcı olması için Katalan kulübüyle temaslara başlayacak.

Mesut YILDIRIM

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Alanyaspor maçında ilk sınavını veren Galatasaray'ın İspanyol eldiveni İnaki Pena, başarılı kurtarışlarıyla göz doldurdu. 4 kurtarışla 1 puanda önemli rol oynayan 22 yaşındaki eldiven, sarı-kırmızılıların bu sezon bir maçta en çok kurtarış yapan kalecilerinden biri oldu.

Muslera da bu sezon bir maçta 4 kurtarışa imza attı. Pas yüzdesi yüksek olan Pena, sarı-kırmızılılarda “Muslera'nın veliahtı” olarak değerlendirilmeye şimdiden başladı.

“BONSERVİSİNİ ALALIM”

Galatasaray yönetimi, Pena'nın aynı performansı ligin kalan bölümünde de göstermesi durumunda Barcelona ile genç file bekçisinin bonservisi konusunda görüşme yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Katalan kulübünden onay çıkması halinde Pena'nın bonservisini almayı ve tıpkı Muslera'da olduğu gibi uzun yıllar kaleci sorununu çözmeyi hedefliyor. Bu konuda Domenec Torrent, Barcelona'yla olan iyi ilişkilerini kullanmaya çalışacak.

Pena’nın Alanyaspor maçında performansı

Kurtarış: 4

Pas: 38

İsabet Oranı: %71

Uzun Pas: 23

CICALDAU VE MORUTAN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sezon başında transfer edilen Cicaldau ve Morutan büyük hayal kırıklığına neden oldu. 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen Cicaldau, Alanya'da sadece 9 isabetli pas yapabildi. Bonservisi için bonuslar hariç 4.1 milyon Euro ödenen Morutan ise son 8 dakikada oyuna girerken 9 kez topla buluşabildi.