Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu tarihi..

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Hollanda’nın PSV ekibi oldu. Başta Galatasaray taraftarları olmak üzere futbolseverler “Galatasaray PSV maçı ne zaman” sorusunun yanıtını araştırıyor.

GALATASARAY PSV MAÇI NE ZAMAN?

PSV Eindhoven’a karşı ilk maç 20 veya 21 Temmuz’da deplasmanda, rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz’da İstanbul’da oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Rapid Wien – Sparta Prag

Celtic FC – Midtjylland

PSV Eindhoven – Galatasaray

HOLLANDA LİGİ'Nİ 72 PUANLA BİTİRDİLER

Galatasaray'ın rakibi PSV, Hollanda Ligi'ni 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.

Süper Lig'de geride kalan sezonu averajla ikinci bitiren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan ve şampiyon Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde eden Sivasspor da organizasyona eleme turlarından başlayacak.