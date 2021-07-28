Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde eden Galatasaray ikinci ön eleme turunda PSV Eindhoven bir kez daha çıkıyor. İlk maçta farklı yenilen Galatasaray, PSV karşısında şansını devam ettirmek için en az dört gollü galibiyet ile maçı uzatmaya götürmesi ya da beş farklı galibiyet ile doğrudan turu atlaması gerekiyor.

GALATASARAY PSV RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven Galatasaray maçı saat 21.00’de başlayacak, karşılaşma D Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSV İLE 8. RANDEVU

Galatasaray ile PSV, resmi maçlarda bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 defa rakibini mağlup ederken, 5 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan'ın 7 golüne, PSV 15 golle ile karşılık verdi.

AVRUPA’DA 290. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 289 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 113 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 384 kez havalandırırken, kalesinde ise 436 gol gördü.

TERİM İLE 83. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 81 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 32 galibiyet, 33 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 111 gol atarken, kalesinde ise 124 gole engel olamadı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nun zemininde yapılan yenileme çalışmaları sebebiyle mücadeleyi Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynayacak.

MAÇI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Galatasaray – PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu’ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.