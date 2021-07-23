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Galatasaray sağ bekini Fransa’da buldu

Galatasaray'da sağ bek bölgesi için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray yönetimi, Rennes ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey için teklifini yaptı.

Güncellenme: 21:11, 23/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray sağ bekini Fransa’da buldu

Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında PSV’ye deplasmanda 5-1 yenilerek turu zora sokan Galatasaray’da yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

Romanya’nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau’nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildiren sarı-kırmızılı ekip, sağ bek transferi konusunda da yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray’da sağ bek bölgesi için iki isim öne çıkmış durumda. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey için 1.5 milyon Euro ve bonus teklif eden sarı-kırmızılı yönetim beklemeye geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen için de kapıları kapatmış değil. Oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Boey için yapılan teklif kabul edilmez ise Larsen için girişimlerini sıklaştıracak.

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