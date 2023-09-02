Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda: Bayern, Manchester United ve Kopenhag ile tarihi mücadele

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde efsanevi rakiplerle tekrar karşı karşıya! Geçmişteki unutulmaz maçlardan sonra, bu sezon A Grubu'nda hangi heyecanları yaşayacağız? İşte rakiplerle ilgili tüm detaylar...

Mesut YILDIRIM

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Galatasaraylıların gözü Şampiyonlar Ligi'nde. 17. kez Avrupa'nın kulüp bazındaki en büyük arenasında boy gösterecek sarı-kırmızılılar iddialı.

A Grubu'nda yer alan Cimbom'un rakipleri de kendi ayarında. İki büyük lig, Almanya ve İngiltere'nin en büyük takımları Bayern ve Manchester United ile Danimarka'nın en başarılı kulübü Kopenhag, Galatasaray’ın grubunda. Bu kulüplerle Cimbom'un geçmişi de az değil.

FORMAT DEĞİŞTİREN EŞLEŞME

Sarı-kırmızılılar, United'ı, 1993'te Şampiyonlar Ligi dışına itmiş ve o dönemin büyük ses getirmişti.

Öyle ki ‘Kırmızı Şeytanlar'ın dışarıda kalması üzerine Devler Ligi'nde format değişikliğine gidilmişti. Aslan, ManU'yu 2012'de gruplarda yenmişti. Temsilcimiz, Bayern Münih'le daha önce 1972'de karşılaştı ve ilk maçta berabere kalmayı başardı. Galatasaray, 2013'te ise Kopenhag'ın sonuncu olduğu gruptan ikinci çıkarak Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmıştı.

MANU, CİMBOM’A ÜSTÜN

Manchester United, Türk takımlarıyla 18 maça çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Başakşehir'a karşı United, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Sezon Maç Skor 1993-94 M.United-G.Saray 3-3 1993-94 G.Saray-M.United 0-0 1994-95 G.Saray-M.United 0-0 1994-95 M.United-G.Saray 4-0 2012-13 M.United-G.Saray 1-0 2012-13 G.Saray-M.United 1-0

Galatasaray Kupa 1'de 1988-1989'da yarı final, 1962-63, 1969-70, 1993-94, 2000-01 ve 2012-13'te çeyrek final oynadı.

n Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligine en çok katılan 13'üncü, en çok maça çıkan 19'uncu ve en çok puan toplayan 25'inci takım konumunda.

BAYERN’İN KAYBI YOK

Bayern Münih, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı rakip olduğu altı maçta yenilgi yüzü görmedi. Tek beraberliğini Cimbom'a karşı yaşayan Bavyeralılar, diğer beş maçı kazandı.

Sezon Maç Skor 1972-73 G.Saray-B.Münih 1-1 1972-73 B.Münih-G.Saray 6-0

KOPENHAG 5, TÜRKLER 2

Kopenhag; Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor ile rakip oldu. Türk takımlarına karşı Danimarka temsilcisinin grafiği şöyle: 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi.

Sezon Maç Skor 2013-14 G.Saray-Kopenhag 3-1 2013-14 Kopenhag-G.Saray 1-0

TUCHEL’İN MANŞETİ ‘ATMOSFER’

Galatasaray’ın 1. torbadan gelen rakibi Bayern Münih'in teknik patronu Thomas Tuchel zorlu bir gruba düştüklerini söyledi.

Tuchel, “M.United harika stadyuma sahip, büyük bir takım. Kopenhag'ın genç bir teknik direktörü ve güzel bir stadyumu var. Galatasaray ise çok iyi transferler yaptı ve özel bir atmosfere sahip. Hepsi dikkat çekici rakipler” dedi.

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